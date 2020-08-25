Вован и Лексус разыграли трех кандидатов в президенты США

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг переговорили с тремя кандидатами в президенты США от Демократической партии. Запись с разговорами опубликована на YouTube.

По словам автором, они поговорили по телефону с сенаторами Камалл Харрис и Майклом Беннеттом а также с конгрессвумен Тулси Габбард.

Согласно записи, кандидат на пост вице-президента США Харрис заявила, что готова сотрудничать с Тунберг. Пранкеры от имени экоактивистки рассказали политику, что во время встречи с действующим американским лидером Дональдом Трампом в ООН он якобы сказал ей, что она не добьется своих целей по защите климата.

«Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти… Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда», — ответила на жалобы Харрис, назвав при этом поведение Трампа «ненормальным».

Ранее сообщалось, что российские пранкеры совершили звонок губернатору Орегона Кейт Браун.

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