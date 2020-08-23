Лавров рассказал о готовящемся для Белоруссии «украинском сценарии»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии есть силы, которые пытаются спровоцировать в республике «украинский сценарий» и кровопролитие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, но одновременно знаем, что не всем это нравится: есть желающие мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на украинский сценарий», — сказал Лавров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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