В центре Москвы поймали змею необычного окраса

В Пресненском районе Москвы спасатели отловили оранжевую змею необычного окраса. Об этом сообщили в пресс-службе Пожарно-спасательного центра столицы.

Сообщение на номер «112» о нахождении змеи во дворе на улице Красина поступило 27 апреля — животное заметил местный житель, который гулял с собакой.

«Прибывшие спасатели в ходе разведки обнаружили спящее пресмыкающееся в дупле дерева почти у земли. С помощью специального инструмента для отлова животных специалисты аккуратно поймали желтоватую змею и поместили в контейнер», — рассказали в пресс-службе центра.

Рептилия оказалась совсем не большой, ее длина, по словам спасателей, была около 60 сантиметров. Животное передали сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москва. О том, к какому виду относится змея и ядовита ли она, в пресс-службе не сообщили.

Ранее в Северном Медведково спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру.