В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20 по 27 апреля сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 1659 беспилотников, 35 снарядов РСЗО различного типа и другие цели. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что также были сбиты 18 управляемых авиационных бомб Hammer, тактическая ракета «Точка-У», 35, реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что обстановка в зоне боевых действий для украинских войск сложная и имеет тенденцию к обострению.

Главком ВСУ также отметил тенденцию к обострению ситуации и специфику осуществления Вооруженными силами (ВС) России авиационных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По словам Сырского, страна продолжает нуждаться в ракетах, снарядах, вооружении, обороной технике.

В заключение главком украинскими войсками поблагодарил участников и лично шефа Пентагона США Ллойда Остина за поддержку ВСУ.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.