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Джоли снова обвинила Питта в насилии

Адвокаты актрисы Джоли назвали требования Питта в суде насильственными и неразумными

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Jens Kalaene/picture alliance /dpa/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли через своих адвокатов снова обвинила экс-супруга, актера Брэда Питта, в насилии. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на новые судебные документы.

Адвокаты 48-летней Джоли в новом заявлении назвали требования Питта рассказать о соглашениях о неразглашении, которые заключила актриса за последние 20 лет, «дорогими, бессмысленными, неразумными и насильственными».

Команда 60-летнего Питта выступила с таким требованием после того, как Джоли заявила о соглашении, которое пришлось подписать с Питтом из-за конфликта экс-пары вокруг винодельни, которая некогда принадлежала обоим. Джоли считает, что это соглашение было несправедливым и помогало Питту скрывать его якобы абьюзивное поведение.

По словам адвокатов Джоли, раскрытие других соглашений нарушит права третьих сторон и раскроет приватную информацию.

Накануне адвокаты актрисы Анджелины Джоли намекнули на то, что актер Брэд Питт бил ее задолго до расставания в 2016 году.

Ранее Брэд Питт отказался в суде от совместной опеки с Анджелиной Джоли над детьми. Теперь актриса сохранит полную опеку над детьми, а у Питта останется лишь право посещения.

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