Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Строители во время сноса школы нашли 104-летнюю капсулу времени

Fox News: в США рабочие во время сноса школы нашли капсулу времени из 1920 года

close
100%
Owatonna Public Schools

В США во время сноса школы нашли капсулу времени из 1920 года, пишет Fox News.

Как сообщают СМИ, капсула, заложенная в фундамент средней школы в Миннесоте, была найдена, когда строительная бригада сносила здание. Послание из прошлого было открыто на специальном общественном мероприятии.

Внутри были обнаружены различные предметы: магнит с символом школы, школьная газета, выпущенная в 1920 году, список учителей и финансовые отчеты.

«Всегда интересно узнать побольше об истории нашего сообщества и людях, которые построили эту великолепную школу», — рассказал директор Джефф Элстад.

Представители образовательного учреждения рассказали, что часть найденных предметов будет выставлено на всеобщее обозрение в новом здании школы, а остальные реликвии отдадут в местный музей.

Ранее британка нашла под половицами своего дома 103-летнюю капсулу времени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами