Фигурист Плющенко перенес операцию

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в своих соцсетях, что перенес операцию на позвоночнике.

«Друзья, 3 месяца назад я перенес пятую сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали, и поэтому не стали проводить в РФ наш весенний ледовый тур. Первое шоу после операции было вчера в Минске», — рассказал Плющенко.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В 2017 году Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Стоит отметить, что им запретили посещать церемонию открытия Игр в Париже.

Ранее сообщалось о том, что Плющенко и Яна Рудковская хотят завести дочь.