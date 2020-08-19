Лукашенко назвал «черносотенцами» Координационный совет оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Координационный совет оппозиции «черносотенцами», то есть «черной сотней для передачи власти». Он пообещал разогнать этот совет, цитирует его «БелТА».
«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции», — начал он.
По его мнению, члены штаба оппозиции выстроились в очереди и делят портфели.
«Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — добавил Лукашенко.
Заключая он отметил, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов» с целью захвата власти карается законом.
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