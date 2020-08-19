Руцкой призвал не сравнивать протесты в Белоруссии и события 1991 года

Протесты из-за итогов президентских выборов в Белоруссии не имеют ничего общего с Августовским путчем 1991 года. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Каждый сходит с ума по-своему. Как можно сравнивать события 1991 года с тем, что сейчас происходит в Белоруссии? Это совершенно разные обстоятельства. В 1991 году люди пытались сохранить Советский Союз, потому что государство по сути дела поэтапно разрушалось. А началось все с того, что Съезд народных депутатов СССР напринимал законов, которые создали юридическую базу для развала страны. Разумеется, это все делалось под руководством Михаила Горбачева», — сказал он.

Сегодня Россия вспоминает годовщину Августовского путча 1991 года. Тогда Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить Михаила Горбачева с поста президента СССР и сменить проводимый им курс. В Москву были введены войска, а на улицах столицы появились митингующие.

При этом ранее пользователи соцсетей стали проводить параллели между массовыми протестами в Белоруссии и событиями в России в августе 1991 года.

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