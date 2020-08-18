Трамп перепутал Белоруссию с террористами на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос про Белоруссию и спросил про террористов. Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист Аарон Рупар.

Кто-то из представителей прессы спросил политика об его отношении к событиям в Белоруссии. «Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил Трамп.

После того как главе государства объяснили, что вопрос был про Белоруссию, он отделался репликой о важности демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии», — добавил Трамп.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Недостаточно демократии»: Трамп обсудит с Россией протесты в Белоруссии

— Трамп анонсировал разговор с Россией по поводу Белоруссии