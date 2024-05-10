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Патриарх Кирилл напомнил, что зло нежизнеспособно

Патриарх Кирилл прочел проповедь в Троице-Сергиевой лавре

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Всякое зло нежизнеспособно и истребляемо само себя — такие слова произнес патриарх Московский и Всея Руси во время проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре, сообщает РИА Новости.

«Из слова Божьего знаем, что история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие антихриста — это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло не жизнеспособно. Там, где зло, там нет жизни, там нет любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх призвал православных сохранять христианскую веру в своих сердцах, воспитывать детей в вере и помогать найти дорогу к храму тем, кто еще не нашел себя в вере. Он также отметил, что, опираясь на веру, народ становится непобедимым.

7 мая патриарх Кирилл провел в Благовещенском соборе Кремля благодарственный молебен по случаю вступления в должность президента России Владимира Путина. По его окончании он заявил, что служение России на президента Владимира Путина возложил сам Бог. Также во время церемонии патриарх добавил, что желает Путину править долгие годы и пожелал президенту дерзновения и душевного мира.

Ранее в РПЦ ответили на слова Зеленского о Боге с шевроном ВСУ.

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