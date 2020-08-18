Координационный совет призвал Россию стать посредником в переговорах с Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции намерен попросить Россию и Евросоюз стать посредниками в переговорах с действующей властью в республике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова экс-министра культуры и члена совета Павла Латушко.

«Здесь необходима роль наших соседей — России и Европейского союза. Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнеры», — сказал Латушко.

Он добавил, что в этом заинтересованы как Россия, так и Евросоюз.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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