У главы Минэнерго Новака выявлен коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил сожаление по этому поводу и пожелал министру скорейшего выздоровления.

Мишустин уточнил, что Новак прилетел на Дальний Восток в рамках рабочей поездки, но, узнав о болезни, сразу же улетел.

Представитель Минэнерго Ольга Голант заявила, что коронавирус у министра протекает бессимптомно. Глава Минэнерго продолжит свою работу в удаленном режиме.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки Мишустина на Дальний Восток коронавирус подтвердился у нескольких журналистов, сопровождающих премьера.