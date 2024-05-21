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Минюст России обновил список нежелательных организаций

Минюст РФ включил Freedom House и фонд «Вернись живым» в перечень нежелательных

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных на территории РФ иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, украинский фонд помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia. Об этом сообщается на сайте министерства.

«162. ... ККК - Stop Occupation of Karelia, Эстонская Республика... 163. ... Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим» («Международный благотворительный фонд «Вернись живым») (Украина)... 164. ... Freedom House, Inc. («Фридом Хаус») (США)», — отмечается в перечне.

16 мая Минюст России внесло украинский «Центр исследования среды безопасности «Прометей» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность НПО Sota Media нежелательной в России.

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