Украинский дрон-камикадзе атаковал белгородское село

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Муром <…> подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — отметил глава региона.

Он уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

12 мая сообщалось, что два ребенка получили ранения в результате попадания снаряда в многоэтажный жилой дом в Белгороде.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.