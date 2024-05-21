Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буланова стала учредителем ресторана

«Звездач»: певица Татьяна Буланова купила долю ресторана

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова стала учредителем еще одного ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

По данным издания, Буланова приобрела долю в ООО «Лари». Теперь артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечает «Звездач», заведение терпит убытки — за 2023 год оно ушло в минус на 161 тысячу рублей.

В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев. Заведение позиционирует себя как семейное и с упором на итальянскую кухню.

В июле того же года Буланова вспомнила о кулинарных мемах с Юлией Высоцкой, когда шеф-повар ее ресторана рассказывал о способе приготовления одного из блюд.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, муж мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала

Ранее Буланова рассказала, что жила с абьюзером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами