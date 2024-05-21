Буланова стала учредителем ресторана

Певица Татьяна Буланова стала учредителем еще одного ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

По данным издания, Буланова приобрела долю в ООО «Лари». Теперь артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечает «Звездач», заведение терпит убытки — за 2023 год оно ушло в минус на 161 тысячу рублей.

В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев. Заведение позиционирует себя как семейное и с упором на итальянскую кухню.

В июле того же года Буланова вспомнила о кулинарных мемах с Юлией Высоцкой, когда шеф-повар ее ресторана рассказывал о способе приготовления одного из блюд.

Буланова вышла замуж за предпринимателя Руднева, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, муж мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала

Ранее Буланова рассказала, что жила с абьюзером.