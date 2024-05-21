Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела санкции против двух граждан России и шести компаний, обвинив их в вовлеченности в передаче оружия РФ из КНДР. Об этом сообщило министерство иностранных дел североамериканской страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что санкции были введены против «двоих высокопоставленных представителей российских компаний», которые якобы связаны с передачей оружия из Северной Кореи в Россию, а также против шести юридических лиц, которых Канада также считает причастными к этой деятельности.

До этого министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Италия намерена защищать свои компании, которые работают в России, от последствий санкций.

21 мая министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с банкирами во Франкфурте потребовала от них усилить меры по соблюдению антироссийских санкций, чтобы не лишиться доступа к долларовой системе.

Ранее во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций.