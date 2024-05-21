В военном суде подтвердили арест бывшего командующего 58-й армией по делу о мошенничестве

Арест бывшего командующего 58-й армией России генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве подтвержден военным судом. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе 235-го Гарнизонного военного суда агентству заявили, что 17 мая генерал-майор Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), был арестован сроком на два месяца. Дело ведет Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

20 мая стало известно, что приблизительная сумма ущерба по делу арестованного экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова оценивается в 100 млн рублей. Как сообщал Telegram-канал Baza, Попова обвиняют в продаже около двух тысяч тонн металлоизделий, предназначавшихся для строительства укреплений за Запорожском направлении.

Вместе с Поповым по этому делу проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.

Это не первый громкий арест в Минобороны за последнее время. Так, 14 мая был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Екатеринбурге ФСБ провела обыски у высокопоставленных силовиков.