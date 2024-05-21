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Адвокат генерала Попова прокомментировал информацию о его аресте

Адвокат Буйновский утверждает, что его подзащитный генерал Попов не виновен

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Минобороны РФ

Сергей Буйновский, адвокат бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова, отреагировал на сообщения об аресте своего подзащитного. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — утверждает Буйновский.

Некоторое время назад стало известно, что генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной).

Вместе с ним по делу проходит предприниматель из Краснодарского края, который помогал генерал-майору реализовывать металл. Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн рублей.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела.

Ранее в МО Украины задержали чиновника, который пытался украсть миллионы долларов.

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