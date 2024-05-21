Украине не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным журналистов, новые бригады Вооруженных сил Украины являются пехотными, а не механизированными. Дефицит тяжелой техники у ВСУ настолько серьезный, что недавно сформированная 153-я бригада была переквалифицирована из механизированной в пехотную, отмечает издание.

Днем 21 мая заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины.

В этот же день военнослужащий украинской армии Роман Синицын рассказал, что Вооруженные силы Украины отстают от ВС РФ в сфере радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Запад и Украина до сих пор не выработали «стратегию победы» в украинском конфликте, решения принимаются непоследовательно, поскольку ни Киев, ни Вашингтон не представляют себе четкой цели боевых действий.

Ранее на Украине заявили, что Владимир Зеленский находится в «теплой ванне».