Эксперт рассказал о конспирологических теориях Запада после гибели Раиси

Западные страны после трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси намерены «натравить» Иран на Азербайджан с помощью разных конспирологических теорий, в частности «версий» о том, что за произошедшим якобы может стоять Баку. Такое мнение выразил эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков в беседе с РИА Новости.

«На основании этого факта (трагедии с президентом Ирана – прим. ред.) из Парижа и Вашингтона уже понеслись безумно конспирологические версии, что за терактом якобы стоит Баку. Дескать, «расправившись» с Арменией, власти Азербайджана при поддержке Турции «положили глаз» на Иранский Азербайджан. Запад этим попытается натравить Тегеран на Баку», - считает эксперт.

Он напомнил читателям, что 19 мая Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев единодушно заявили о недопустимости для Запада «вносить деструктив» в отношения стран региона и «стараться вбить клин» между Азербайджаном и Ираном.

До этого турецкая газета Turkiye писала, что Раиси и его окружение летели из Афганистана на родину не на российском вертолете Ми-171, а на Bell-212 американского производства. Издание назвало это странным решением, ведь обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а в этом случае президент Ирана летел на вертолете 30-летней давности производства США. Также в газете отметили тот факт, что обычно пилоты для полетов президента назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш (армии).

Ранее совет стражей конституции Ирана утвердил проведение выборов президента.