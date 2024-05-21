Роналду сыграет на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом огласил заявку для участия в чемпионате Европы — 2024.

В список футболистов был включен нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, которому 39 лет.

Чемпионат Европы — 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Португалия сыграет в группе F вместе с национальными сборными Турции, Грузии и Чехии. Первый поединок португальцы проведут против чехов 18 июня.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году.