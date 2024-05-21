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Сбежавший удав вылез из унитаза москвички

Baza: в Москве женщина нашла у себя в унитазе удава

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Телеграм канал «Baza»

В Москве женщина пошла в туалет и нашла в унитазе удава. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме на Елисейской улице. Жительница одной из квартир зашла в туалет и обнаружила в унитазе розового удава.

Оказалось, что рептилия сбежала из соседской квартиры. Пока хозяева мыли террариум змеи, она решила организовать побег. Удав пролез под ванной и забрался на унитаз женщины.

До этого на востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли питона. Хозяйка рептилии сообщила, что в здании, где случился пожар, у нее живет питон в террариуме. Когда пожарные его нашли, выяснилось, что тот спал. Командир отделения 12 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по столице разбудил его и вынес на свежий воздух.

Ранее австралийка нашла в машине ядовитую змею, дала имя и стала с ней ездить на работу.

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