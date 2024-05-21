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В человеческом мозге нашли новый механизм распознавания эмоций

Nature: за распознавание эмоций отвечают две области мозговой коры

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Shutterstock

Ученые из Итальянского технологического института (IIT) обнаружили в человеческом мозге новый механизм распознания эмоций других людей. Он запускается путем активации нейронов связи между префронтальной и ретросплениальной корой мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Распознавание эмоций является фундаментальным навыком множества живых существ. Эта способность повышает эффективность социального взаимодействия и вероятность выживания в случае потенциальной опасности.  Несмотря на важность этого навыка, механизмы, лежащие в основе его формирования, остаются в значительной степени неизвестными.

Чтобы выяснить, как происходит распознание эмоций у людей, ученые провели эксперимент с участием более тысячи добровольцев. Испытуемые должны были рассматривать на экране лица с сердитым, счастливым или нейтральным выражением. В ходе исследования активность мозга участников регистрировалась с помощью методов  магнитно-резонансной  томографии.

Исследователи обнаружили, в социально-когнитивном процессе восприятия эмоций в мозге участвует специфическая схема, которая ранее никогда не изучалась. Она состоит из группы специфических нейронных клеток, которые соединяют две отдаленные области мозга — префронтальную и ретросплениальную кору.

Ученые предположили, что определенное воздействие на эти области может использоваться в медицине для повышения эффективности лечения психиатрических заболеваний и  расстройств развития нервной системы.

Ранее ученые нашли способ «стереть» травмирующие воспоминания.

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