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Беременная Хилькевич пожаловалась на ухудшение здоровья

Актриса Хилькевич заявила, что ей пришлось принимать антибиотики беременной

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Телеграм-канал Аня Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Telegram-канале, что ей пришлось начать принимать антибиотики во время беременности.

Хилькевич начала использовать капли для глаз по рекомендации врача. Она опубликовала фото, на котором продемонстрировала покрасневшие глаза. По словам знаменитости, врач уверил, что на ее сроке (23-24 недели) можно применять данный препарат.

«Но я все равно не хотела использовать такое до последнего… Но пришлось. Теперь надеюсь, что капли помогут быстро», — заявила артистка.

5 мая Хилькевич опубликовала кадры из больницы. При этом знаменитость отметила, что находится в клинике из-за отца, который уже несколько месяцев там находится. Артистка хотела навестить родственника, но решила не заходить к нему в палату из-за болезни.

В апреле Хилькевич сообщила о пополнении в семье. Актриса назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Ранее Кузя из «Универа» рассказал о неловком моменте во время поцелуя с Хилькевич.

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