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Шаляпин раскрыл, что ему не нравится в профессии артиста

Певец Шаляпин признался, что ему тяжело ездить на гастроли

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с teleprogramma.pro, что ему тяжело ездить на гастроли.

Шаляпину не нравятся «бесконечные поезда». Артист не пользуется самолетами, так как очень боится летать на них. Он назвал гастроли самым сложным в своей профессии.

«Я даже интриги уже не воспринимаю, мне они не страшны», — отметил исполнитель.

В мае Шаляпин заявил, что молодым артистам не хватает немного образования. По его мнению, некоторым юным певцам стоит подтянуть свои базовые навыки. Артист отметил, что молодое поколение восполняет недостаток знаний в музыке харизмой.

Шаляпин признался, что из молодых артистов ему очень нравятся Валя Карнавал и группа НЛО.

Прохор Шаляпин стал известен после участия в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Он стал финалистом проекта и занял четвертое место. После передачи артист работал с продюсером Виктором Дробышем до 2007 года.

В июле 2023-го Шаляпин признался, что был знаком с музыкальным продюсером «Фабрики звезд» Виктором Дробышем до шестого сезона проекта. По словам артиста, продюсера очаровала его подруга. Певец уточнил, несмотря на связь с Дробышем, другие люди принимали в проект.

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