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В Донецке украинский дрон врезался в пассажирский автобус

Кулемзин: в Донецке при атаке украинского дрона пострадал водитель автобуса

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус, который в тот момент двигался по дороге в Петровском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал автобус маршрута №42. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в лобовое стекло транспортного средства, но не детонировал.

«Водитель получил незначительные травмы лица. Пассажиры не пострадали», — сообщил представитель властей.

Также он добавил, что поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Из-за действий бойцов ВСУ пострадал мужчина 1982 года рождения, который во время атаки находился на улице Фета.

У гражданина диагностировали переломы ребер, ранение плеча и грудной клетки. В настоящее время он получает медицинскую помощь в одной из местных больниц, подчеркнул Кулемзин.

Днем 21 мая украинские бойцы нанесли удар по Петровскому району Донецка, повредив несколько жилых домов и инфраструктурные объекты. Кроме того, пострадал один местный житель. Мужчину спасти не удалось.

Ранее в Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина.

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