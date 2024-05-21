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Названы необычные признаки скрытого дефицита железа

Daily Mail: желание есть глину и лед может указывать на дефицит железа

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Британский диетолог Адам Эназ рассказал изданию Daily Mail, что указывать на дефицит железа может не только слабость и бледность, но и желание есть глину и лед, а также синдром беспокойных ног.

Врач объяснил, что железо чрезвычайно важно для транспортировки кислорода по организму и поддержания работы иммунной системы. Недостаток этого микроэлемента в организме может сопровождаться частыми простудами, ломкостью ногтей, повышенной утомляемостью и бледностью.

Помимо классических симптомов железодефицита, человек может испытывать и менее распространенные. В их числе желание грызть лед или есть глину. Конкретные механизмы, приводящие к появлению таких вкусовых пристрастий, еще не выявлены учеными. Другим признаком недостатка железа в организме может быть синдром беспокойных ног. Это состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое и вынуждают совершать движения для их устранения.

По словам диетолога, синдром может быть связан с недостатком в организме дофамина. Дофамин синтезируется в организме из аминокислоты l-тирозин, которая содержится во многих видах мяса и яичных белках, богатых железом.

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