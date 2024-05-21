Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ разрешили продавать спиртные напитки в летних кафе

ГД РФ одобрила продажу алкогольных напитков на летних верандах и помостах кафе

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних (сезонных) кафе. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что документ предполагает внесение соответствующих поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Нововведения должны вступить в силу с 1 июня текущего года.

По данным агентства, торговать алкогольными напитками можно будет на летних верандах и помостах заведений общественного питания. То же касается «двориков», которые являются неотъемлемой частью стационарных кафе или ресторанов. Все перечисленные сооружения попадают в категорию так называемых «сезонных залов обслуживания посетителей» и представляют собой временные конструкции, открытые для клиентов только в течение определенного сезона.

Из законопроекта следует, что для продажи пива и иных спиртных напитков заведения общественного питания обязаны получить лицензию на соответствующую деятельность. При этом получать новую лицензию и разрешения специально для торговли алкогольными напитками на верандах и помостах не потребуется, рассказали в министерстве финансов РФ.

Ранее правительство РФ одобрило запуск эксперимента по маркировке алкогольных коктейлей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами