В РФ разрешили продавать спиртные напитки в летних кафе

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних (сезонных) кафе. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что документ предполагает внесение соответствующих поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Нововведения должны вступить в силу с 1 июня текущего года.

По данным агентства, торговать алкогольными напитками можно будет на летних верандах и помостах заведений общественного питания. То же касается «двориков», которые являются неотъемлемой частью стационарных кафе или ресторанов. Все перечисленные сооружения попадают в категорию так называемых «сезонных залов обслуживания посетителей» и представляют собой временные конструкции, открытые для клиентов только в течение определенного сезона.

Из законопроекта следует, что для продажи пива и иных спиртных напитков заведения общественного питания обязаны получить лицензию на соответствующую деятельность. При этом получать новую лицензию и разрешения специально для торговли алкогольными напитками на верандах и помостах не потребуется, рассказали в министерстве финансов РФ.

Ранее правительство РФ одобрило запуск эксперимента по маркировке алкогольных коктейлей.