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Появились подробности ареста экс-командующего 58-й армией ВС России

BAZA: приблизительная сумма ущерба по делу генерала Попова — более 100 млн руб.

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Shutterstock

Приблизительная сумма ущерба по делу арестованного экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова составляет около 100 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, предназначавшихся для строительства укреплений за Запорожском направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что вместе с Поповым по этому делу проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.

«Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн руб. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере», — уточняет Baza.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела.

12 мая президент России Владимир Путин объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу, который занимал этот пост с 2012 года, новым секретарем Совета безопасности. На его место президент выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова, не имеющего никаких связей с армией. С чем связаны кадровые перестановки, почему Путин предлагает на пост главы МО экономиста и какие задачи стоят перед Белоусовым — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.

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