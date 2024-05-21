Цены на бензин в России подскочили после приостановки запрета на экспорт

Бензин марки Аи-92 во вторник подорожал на 1,86%, до 49 195 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цены на другие виды топлива также выросли. Так, стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,4%, до 56 768 рублей за тонну, летний дизель подорожал до 61 898 рублей (+0,9%).

Мазут стал дороже на 0,22%, достигнув отметки 28 132 рубля. Самый резкий рост показал СУГ — до 10 083 рублей (+5,9%).

Драйвером роста цен на топливо стала временная отмена запрета на продажу российского бензина за рубеж. Такое решение накануне принял кабмин. Экспорт возобновился до конца июня. С 1 июля по 31 августа ограничения снова вступят в силу. Решение ослабить запрет было принято правительством из-за насыщения внутреннего рынка топлива и опасений затоваривания НПЗ.

По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, экспорт бензина поддержит маржинальность нефтепереработки.

Ранее стало известно, что будет с ценами на бензин в России в ближайшее время.