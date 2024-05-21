В Казахстане прошла встреча заместителей глав МИД РФ и Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с заместителем главы иранского внешнеполитического ведомства Мехди Сафари, в ходе которой стороны обсудили реализацию договоренностей между двумя странами и проработку нового межгосударственного договора. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

В заявлении отмечается, что переговоры состоялись на полях заседания Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит в столице Казахстана.

При этом в начале встречи российский дипломат выразил соболезнования зарубежному коллеге в связи с авиакатастрофой с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства страны Хосейна Амира Абдоллахияна. В свою очередь, Сафари заверил Руденко в намерении властей исламской республики продолжить работу по формированию стратегического партнерства между Тегераном и Москвой.

«В данном контексте были обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях», — рассказали в МИД РФ.

То же касается договоренностей, достигнутых по итогу последнего заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Речь идет о встрече, состоявшейся 28 февраля 2024 года в Тегеране.

«Отдельное внимание было уделено завершению подготовки нового базового межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами», — говорится в сообщении.

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