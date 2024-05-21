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Ученые нашли способ спасти вымирающих аравийских леопардов

EvoApps: аравийские леопарды с сильными генами могут возродить дикие популяции

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Shutterstock/Yosyhiro

Международная группа ученых из Великобритании и Омана нашла способ сохранить популяцию вымирающего аравийского леопарда — единственного вида крупных кошачьих на Аравийском полуострове. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Applications (EvoApps).

Используя фотоловушки для идентификации отдельных хищников и проводя анализ ДНК диких леопардов вместе с образцами из популяции в неволе, команда подсчитала, что в Омане остался лишь 51 дикий леопард, распределенный среди трех изолированных, генетически обедневших, но отдельных субпопуляций.

Несмотря на чрезвычайно низкий уровень генетического разнообразия в популяции диких леопардов в Омане, команда обнаружила более высокие уровни генетического разнообразия у содержащихся в неволе леопардов по всему региону.

В частности, несколько особей аравийских леопардов из соседнего Йемена помогли создать популяцию этих зверей в искусственных условиях.

Исследование группы показало, что сокращающуюся региональную дикую популяцию можно наиболее эффективно восстановить посредством «генетического спасения», а именно, введения в дикую популяцию потомков выращенных в неволе леопардов, которые обладают наибольшим генетическим разнообразием.

Прогнозы ученых показали, что для создания наиболее жизнеспособных популяций посредством реинтродукции леопардов необходимо тщательно оценить пользу, которую могут принести новые гены, в частности потому, что леопарды в неволе уже могут находиться в инбридинге (близкородственном скрещивании).

Ранее исследователи нашли на острове Ява шерсть тигра, который считался вымершим много лет назад.

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