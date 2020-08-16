Источник сообщил, когда могут выпустить задержанных в Белоруссии
Задержанные на протестах в Белоруссии могут выйти из СИЗО в воскресенье, 16 августа, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД.
«Из СИЗО сегодня могут быть выпущены все задержанные участники акций протеста», — пишет издание.
В Минске задержанных протестантов начали отпускать в пятницу, 14 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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