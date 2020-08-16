Семью Цепкало пропустили через российскую границу на Украину

Семью незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало пропустили через российскую границу в направлении Украины. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике (жене Цепкало. – примечание «Газеты.Ru») с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!» – указано в сообщении.

Ранее Валерий Цепкало заявил, что его супругу с двумя детьми не пропускают через российско-украинскую границу.

В Белоруссии на Цепкало заведено уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

До этого политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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