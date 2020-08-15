Абэ заявил, что Япония после Второй мировой войны стремится к пацифизму

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии по случаю 75-летия объявления императором Хирохито о выходе страны из Второй мировой войны заявил, что его страна все еще придерживается идей пацифизма и будет следовать по пути мирного разрешения проблем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик напомнил, что на прошлой войне японское государство потеряло 3 миллиона человек.

«Сегодня, через 75 лет со дня окончания войны, мы не забываем, что мир и наше процветание построены на тех жертвах, которые принесли погибшие во время войны. Все 75 лет после войны наша страна идет путем мира», — сказал Абэ.

По его словам, Япония намерена и дальше оставаться верной своей клятве, чтобы вновь не повторились ужасы войны.

Премьер отметил, что его страна «под флагом активного пацифизма вместе с мировым сообществом будет играть еще большую роль для решения проблем, стоящих перед миром».

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