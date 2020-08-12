Асад заявил, что США нужны террористы на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США заинтересованы в присутствии террористов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сирийское агентство SANA.

«Соединенным Штатам нужны террористы в регионе, особенно «Исламское государство» (организация запрещена в РФ — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал он, выступая перед депутатами парламента Сирии.

Асад добавил, что США оказывают поддержку террористам. Кроме того, Асад заявил, что вводимые в отношении Дамаска по «Закону Цезаря» санкции являются «новым этапом эскалации агрессии против Сирии».

«Бойкот Вашингтона открывает новый этап психологической войны против Сирии, он нацелен на поддержку террористов, без которых США не могут обойтись», — подчеркнул сирийский лидер.

Вступивший в силу 1 июня «Закон Цезаря», или «Акт о защите гражданского населения Сирии», дает Вашингтону право вводить ограничения в отношении организаций или конкретных лиц, которые оказывают косвенную или прямую поддержку правительству Сирии.

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