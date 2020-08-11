Посольство России в Минске подтверждает, что журналисты Солопов и Питалев живы

Посольство России в Минске подтверждает, что журналисты Максим Солопов и Илья Питалев живы. Об этом РБК сообщили в дипмиссии.

«У нас есть информация о том, что они живы, и в ближайшее время, я думаю, у нас будет больше информации», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что местонахождение корреспондента «Медузы» Максима Солопова и фотокорреспондента РИА «Новости» Ильи Питалева установлено, заявлял председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, оба пропавших находятся в Белоруссии, но уточнить их местоположение он не смог.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Позже были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, корреспондент Russia Today Константин Предыбайло и другие российские представители СМИ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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