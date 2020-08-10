На Пушкинской площади в Минске идут бои протестующих с силовиками

В районе Пушкинской площади в Минске силовики начали забрасывать демонстрантов светошумовыми гранатами и распылять слезоточивый газ, множество людей оказались ранены, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.

По сообщениям очевидцев, протестующие не собираются надолго оставлять площадь — они перегруппировываются и возвращаются на площадь. К ним стекаются на помощь жители со всех концов Минска.

В свою очередь, силовики все еще стараются не допустить концентрации протестующих в одном месте. В ход идет спецтехника, образовалось множество раненых. В частности, взрывом от светошумовой гранаты оказался ранен водитель общественного транспорта. Демонстранты пытаются оказать ему первую помощь.

Большинство дорог в центре города все еще остаются заблокированными автомобилями демонстрантов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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