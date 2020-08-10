Штаб Тихановской призвал власти Белоруссии признать поражение
Представитель команды кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что власти республики должны признать свое поражение. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы будем отстраивать механизмы работы с властью, они должны принять поражение и понять, что изъявление воли белорусского народа невозможно сфальсифицировать», — сказала она.
Колесникова добавила, что нынешнее правительство должно считаться с волей белорусского народа.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.
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