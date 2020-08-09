Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

Оппозиционер и бывший соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Валерий Цепкало обвинил лидера республики «в захвате власти», передает телеканал «Дождь».

Он заявил, что Лукашенко в настоящее время осуществляет силовой захват власти.

Цепкало отметил, что глава Белоруссии «не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы». По его словам, Лукашенко «поснимал с президентской кампании трех основных рейтинговых кандидатов», а также «отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Валерий Цепкало в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги Вероники, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав.

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