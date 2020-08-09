Прокуроры России и Украины не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры России и Украины не приехали в страну для обсуждения вопроса о задержанных под Минском россиянах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, белорусский прокурор ждет приезда коллег из России и Украины, однако пока никто не приехал.

«Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали», — добавил Лукашенко.

Он напомнил, что ранее обсудил случившиеся с президентом России Владимиром Путиным, договорившись детально разобрать все известные факты и факторы. Также от отметил, что к решению вопроса подключилась Украина, прислав свои предложения и замечания.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Провокация третьей страны: посол РФ обратился к Минску

— Лукашенко назвал условие, при котором Минск сам решит судьбу задержанных россиян

— Путин отправил письмо Лукашенко о задержанных под Минском россиянах