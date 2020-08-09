Прокуроры России и Украины не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры России и Украины не приехали в страну для обсуждения вопроса о задержанных под Минском россиянах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, белорусский прокурор ждет приезда коллег из России и Украины, однако пока никто не приехал.
«Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали», — добавил Лукашенко.
Он напомнил, что ранее обсудил случившиеся с президентом России Владимиром Путиным, договорившись детально разобрать все известные факты и факторы. Также от отметил, что к решению вопроса подключилась Украина, прислав свои предложения и замечания.
29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.
В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.
Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.
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