В штабе Байдена выделили $280 млн на рекламу с критикой действий Трампа по COVID-19

В штабе экс-вице-президента США Джо Байдена выделили денежные средства на производство рекламы, в которой критикуются действия американского президента Дональда Трампа, направленные на борьбу с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Представитель штаба Джен О'Малли-Диллон уточнил, что всего было выделено $280 млн.

Он добавил, что реклама будет состоять из роликов, в которых Байден будет обращаться к зрителям, смотря прямо в камеру. В видео кандидат в президенты США будет в том числе называть те действия нынешнего главы Белого дома, которые являются «неудачными», по мнению политика.

О'Малли-Диллон отметил, что в роликах также будут подниматься вопросы здравоохранения, а также экономические темы в послекоронавирусный период.

Рекламные ролики будут распространены по 15 штатам США.

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