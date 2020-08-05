Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте могут уйти годы
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае массового использования голосования по почте на выборах главы государства подсчет результатов может затянуться на годы. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Это может длиться много месяцев. Может быть, и годы», — сказал президент.
Он отметил, что на прошедших выборах в штате Нью-Йорк, где массово использовалось дистанционное голосование, подсчет голосов занял несколько недель и сопровождался жаркими спорами и неоднократными пересмотрами итогов.
30 июля Трамп допустил, что президентские выборы в стране было бы лучше отложить, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой COVID-19. Он написал в Twitter, что при общем голосовании по почте в 2020 году могут состояться самые неточные и мошеннические выборы в истории.
Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года.
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