Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию

Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.

«Мы видели сообщения о том, что гражданин США Пол Уилан был переведен из Лефортово в другую тюрьму в России. Мы не получили официального уведомления от российских властей о каком-либо подобном шаге», — заявила Росс.

Она пояснила, что российские власти до сих пор не предоставили доступа американским дипломатом к осужденному, несмотря на попытки посольства в Москве.

Ранее семья Пола Уилана заявила, что в настоящее время он находится в мордовской ИК-17, а позже будет переведен в ИК-18.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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