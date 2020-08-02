Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
Президент США Дональд Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok, если произойдет «полное отделение» от оригинальной пекинской компании. Об этом Axios сообщили республиканские источники.
Отмечается, что компания Microsoft пообещала в случае покупки не только поменять серверы, обслуживающие приложение, но и внести изменения в программное обеспечение.
Ранее президент США Дональд Трамп решил ввести запрет на приложение TikTok на территории Соединенных Штатов.
В Белом доме заявляли, что рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.
Также сообщалось, что компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.
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