Украина подаст в суд в случае неуспешных переговоров с Ираном о сбитом Boeing
Украина подаст в суд на Тегеран в случае неуспешных переговоров с Ираном о компенсации за сбитый Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА «Новости».
«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации», — сказал Кулеба.
Министр отметил, что стороны уже договорились о следующем раунде переговоров.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
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