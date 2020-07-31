Украина подаст в суд в случае неуспешных переговоров с Ираном о сбитом Boeing

Украина подаст в суд на Тегеран в случае неуспешных переговоров с Ираном о компенсации за сбитый Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА «Новости».

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что стороны уже договорились о следующем раунде переговоров.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина может обратиться в суд по делу о сбитом Ираном Boeing

— Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

— Тегеран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет