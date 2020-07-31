В Британии Россию считают «значительной угрозой» после слов Путина о ВМФ

Россия — это то государство, которое представляет для Великобритании «значительную угрозу». С таким заявлением выступила государственный министр по вопросам обороны Соединенного королевства Аннабель Голди, передает RT.

Ранее член палаты лордов Джон Андерсон в обращении к британским властям задал вопрос о том, как правительство оценивает безопасность Северного и Балтийского морей после слова президента России Владимира Путина в день ВМФ о том, что в 2020 году в состав флота поступят 40 новых кораблей.

При этом отслеживание и реагирование на данную «угрозу» назвали одной приоритетных задач Министерства обороны Великобритании.

По словам Голди, в ведомстве следят за разработкой новых судов в РФ, которые вводят в строй, а также делают «соответствующие выводы» и оценивают влияние российского государства в развитие ее военно-морского потенциала на безопасность региона.

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