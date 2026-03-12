Размер шрифта
В офисах Еврокомиссии нашли свинец в питьевых фонтанчиках

Politico: в питьевой воде в зданиях Еврокомиссии обнаружили свинец
В питьевой воде из фонтанчиков в зданиях Еврокомиссии обнаружили свинец. Об этом сообщило издание Politico.

По данным издания, профсоюз TAO — The Independents, представляющий сотрудников Еврокомиссии, заявил, что получил информацию об обнаружении свинца в питьевых фонтанчиках в нескольких зданиях ЕК.

Как отмечается, загрязнение могло затронуть башню Madou Plaza Tower, где работают высокопоставленные чиновники, отвечающие за вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования. Также речь идет о комплексе Covent Garden, в котором размещены агентства, занимающиеся исследованиями и инновациями.

В профсоюзе заявили, что рассматривают ситуацию как серьезную угрозу для здоровья сотрудников на рабочем месте. По их мнению, работники имеют право на безопасную питьевую воду и на проведение тестирования, которое точно отражает реальные условия воздействия.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что около трех недель назад во время регулярной проверки качества воды были выявлены нарушения в очень ограниченном числе зданий. По его словам, после этого сразу приняли меры предосторожности и отключили подачу воды. Он также отметил, что повторные тесты показали уровень содержания свинца, соответствующий применимым стандартам.

Ранее министерство охраны окружающей среды Чехии эвакуировали из-за подозрительной посылки.

 
