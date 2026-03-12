«Мы победили»: Трамп отчитался об успехах в Иране. Тегеран в ответ показал забитые оружием тоннели

«Мы победили в первый час»
Дональд Трамп во время митинга в городе Хеброн в штате Кентукки заявил, что Вашингтон добился решающего успеха в войне против Ирана.
«Мы победили. <...> В первый час все закончилось», — процитировало республиканца агентство Reuters.
По словам Трампа, в ходе операции американские силы уничтожили 58 иранских военных кораблей и серьезно подорвали военные возможности Исламской Республики. При этом Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен сворачивать кампанию, несмотря на заявления о достигнутом успехе.
«Мы не хотим уходить слишком рано. <...> Нам нужно довести дело до конца», — отметил он, добавив, что США не хотят возвращаться к подобной ситуации «каждые два года».
Выступая перед сторонниками, американский президент также заявил, что военный потенциал Ирана подорван.
«Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна», — процитировало Трампа агентство.
Позднее, общаясь с журналистами, Трамп подчеркнул, что войну против Ирана немедленно прекращать не станут.
«Они практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно», — сказал он.
«Удар за ударом»
Несмотря на заявления Вашингтона о разгроме иранских сил, Тегеран демонстрирует, что его военный потенциал далеко не исчерпан. Иранская армия опубликовала кадры подземных тоннелей, где хранится большое количество вооружения и техники.
На видео — длинные подземные коридоры, заполненные оружием. В частности, там размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.
Параллельно иранское военное руководство объявило о смене тактики ведения боевых действий. Центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Тегеран больше не собирается ограничиваться ответными ударами.
«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — подчеркнули в командовании.
Корпус стражей исламской революции сообщил о новых атаках по американским военным объектам в регионе. По данным КСИР, удары нанесли по базам США в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра [в ОАЭ] и Эль-Джуфейр [в Бахрейне] были успешно поражены ракетами <...> и ударными беспилотниками», — отметили военные.
Миллиарды на войну и сомнительный успех
На фоне продолжающихся ударов растут и расходы США на войну. Как сообщили источники The New York Times, администрация Трампа уведомила конгресс о значительных затратах: только за первые шесть дней боевых действий операция против Ирана обошлась не менее чем в $11,3 млрд.
По данным издания, такую оценку представители Пентагона озвучили на закрытом брифинге для законодателей 10 марта. Встреча проходила без прессы. При этом, как отметила газета, в эту сумму пока не включены многие сопутствующие расходы — например, переброска техники и личного состава в регион.
Источники NYT добавили, что конгрессмены ожидают дальнейшего роста итоговой суммы, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся в течение первой недели войны.
Ранее Washington Post сообщала, что только за первые два дня войны США израсходовали на боеприпасы около $5,6 млрд. В целом первая неделя кампании, по данным NYT, могла стоить Вашингтону примерно $6 млрд.
При этом американская разведка не ожидает скорого краха иранской власти. Как рассказали источники агентства Reuters, в разведсообществе считают, что политический режим в стране сохраняет устойчивость.
«Множество разведывательных докладов содержат последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах и он сохраняет контроль над иранским населением», — заявил один из собеседников издания.
По словам источника, аналитический отчет подготовили в последние дни. В документах также говорится о сплоченности иранского религиозного руководства, несмотря на смену лидера.
Собеседники агентства добавили, что даже израильские чиновники на закрытых переговорах признавали: уверенности в том, что война приведет к падению власти аятолл в Тегеране, нет. В то же время источники подчеркнули, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне динамичной и может быстро измениться.