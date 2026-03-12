«Мы победили»: Трамп отчитался об успехах в Иране. Тегеран в ответ показал забитые оружием тоннели

Президент Дональд Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Трамп, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

«Мы победили в первый час»

Дональд Трамп во время митинга в городе Хеброн в штате Кентукки заявил, что Вашингтон добился решающего успеха в войне против Ирана.

«Мы победили. <...> В первый час все закончилось», — процитировало республиканца агентство Reuters.

По словам Трампа, в ходе операции американские силы уничтожили 58 иранских военных кораблей и серьезно подорвали военные возможности Исламской Республики. При этом Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен сворачивать кампанию, несмотря на заявления о достигнутом успехе.

«Мы не хотим уходить слишком рано. <...> Нам нужно довести дело до конца», — отметил он, добавив, что США не хотят возвращаться к подобной ситуации «каждые два года».

Выступая перед сторонниками, американский президент также заявил, что военный потенциал Ирана подорван.

«Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна», — процитировало Трампа агентство.

Позднее, общаясь с журналистами, Трамп подчеркнул, что войну против Ирана немедленно прекращать не станут.

«Они практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно», — сказал он.

«Удар за ударом»

Несмотря на заявления Вашингтона о разгроме иранских сил, Тегеран демонстрирует, что его военный потенциал далеко не исчерпан. Иранская армия опубликовала кадры подземных тоннелей, где хранится большое количество вооружения и техники .

На видео — длинные подземные коридоры, заполненные оружием. В частности, там размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.

Параллельно иранское военное руководство объявило о смене тактики ведения боевых действий. Центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Тегеран больше не собирается ограничиваться ответными ударами.

«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — подчеркнули в командовании.

Корпус стражей исламской революции сообщил о новых атаках по американским военным объектам в регионе. По данным КСИР, удары нанесли по базам США в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра [в ОАЭ] и Эль-Джуфейр [в Бахрейне] были успешно поражены ракетами <...> и ударными беспилотниками», — отметили военные.

Миллиарды на войну и сомнительный успех

На фоне продолжающихся ударов растут и расходы США на войну. Как сообщили источники The New York Times, администрация Трампа уведомила конгресс о значительных затратах: только за первые шесть дней боевых действий операция против Ирана обошлась не менее чем в $11,3 млрд .

По данным издания, такую оценку представители Пентагона озвучили на закрытом брифинге для законодателей 10 марта. Встреча проходила без прессы. При этом, как отметила газета, в эту сумму пока не включены многие сопутствующие расходы — например, переброска техники и личного состава в регион.

Источники NYT добавили, что конгрессмены ожидают дальнейшего роста итоговой суммы, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся в течение первой недели войны.

Ранее Washington Post сообщала, что только за первые два дня войны США израсходовали на боеприпасы около $5,6 млрд. В целом первая неделя кампании, по данным NYT, могла стоить Вашингтону примерно $6 млрд.

При этом американская разведка не ожидает скорого краха иранской власти. Как рассказали источники агентства Reuters, в разведсообществе считают, что политический режим в стране сохраняет устойчивость.

«Множество разведывательных докладов содержат последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах и он сохраняет контроль над иранским населением», — заявил один из собеседников издания.

По словам источника, аналитический отчет подготовили в последние дни. В документах также говорится о сплоченности иранского религиозного руководства, несмотря на смену лидера.

Собеседники агентства добавили, что даже израильские чиновники на закрытых переговорах признавали: уверенности в том, что война приведет к падению власти аятолл в Тегеране, нет. В то же время источники подчеркнули, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне динамичной и может быстро измениться.